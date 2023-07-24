الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "مساء dmc": المنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة تعتبر مول كبير مفتوح (فيديو)

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قالت هدير جميل، مراسلة مساء dmc، إن المنطقة الترفيهية من أكثر الأماكن التي تلفت نظر جميع زوار العلمين الجديدة، حيث أنها تتسابق في منافسة مع الممشى السياحي، لأنهم أكثر الأماكن التي يفضل الناس زيارتها.

 

وأضافت جميل، خلال لقائه عبر قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن المواطنين يفضلون قضاء الليل بالمنطقة الترفيهية والممشى السياحي عقب الانتهاء من الاستمتاع بالشواطيء صباحًا.

 

وأوضحت أن المدينة الترفيهية تعتبر مول كبير مفتوح، وبه عدد من المحال التجارية والأماكن الترفيهية، ومساحات مفتوحة للجلوس ومساحات خضراء، وأماكن مجانية لاستقبال الزائرين بها، وأيضًا مشاهدة العروض الترفيهية.

 

وتابعت: وزارة الثقافة تستعد لإطلاق عروض للأطفال، وعروض من الفنون الشعبية، وشهدت الأيام الماضية عددًا من العروض الأجنبية لأكثر من دولة.

 

المدينة الترفيهية تطل على الأبراج الشاطئية

 

وأردفت: المدينة الترفيهية تطل على الأبراج الشاطئية، وهي أعلى الأبراج الموجودة على البحر المتوسط بالكامل، كما تتراوح المساحات الخاصة بالمحال التجارية تتراوح من 70 متر لـ 300 متر.

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