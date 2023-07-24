سياسي: أرمينيا تتقرب من تركيا وإيران لتحجيم السيطرة الروسية عليها

قال أندرية تشوبريقين، أستاذ بمدرسة الاستشراق، إن تدخل موسكو في أزمة أرمينيا وأذربيجان محاولة منها للعودة إلى مكانتها الإقليمية والعالمية كما كانت من قبل.

أزمة أرمينيا وأذربيجان

وأكد السيد أندرية تشوبريقين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ملف اليوم” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه ليس فقط روسيا من ستتدخل في هذه الأزمة، حيث يوجد أيضاً تركيا وإيران اللذين يحرصون كل الحرص على التدخل من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية، لذا موسكو تريد العودة إلى دورها الأساسي وفق اتفاقية ٢٠٢٠.

علاقة روسيا بأرمينيا

وتابع: "العلاقة بين روسيا وأرمينيا معقدة بصورة كبيرة، حيث تشتكي أرمينيا كثيراً من روسيا بعد الحرب الأخيرة".

وأضاف في حديثه، أن أرمينيا تتوقف على الدعم الاقتصادي من روسيا، وليس لديها طرق أخرى لتأمين وضعها الاقتصادي والعسكري.

واستطرد: "أرمينيا تريد تقليل السيطرة الروسية من خلال الاتجاه نحو إيران وتركيا كي تحصل على الدعم بعيدا عن روسيا".