إنتر ميامى يعلن تقليد ميسى شارة قيادة الفريق

أعلن الأرجنتيني جيراردو مارتينو مدرب فريق إنتر ميامي الأمريكي، عن أن مواطنه ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم سيكون القائد الجديد للفريق.

وارتدى ميسي، الذي انضم إلى إنتر ميامي في وقت سابق، شارة القيادة في أول ظهور له مع الفريق خلال مباراة أمام كروز أزول في كأس الدوري الأمريكي المكسيكي، الجمعة، سجل خلالها المهاجم الأرجنتيني هدفًا رائعًا من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويواجه البرازيلي جريجور القائد السابق للفريق فترة غياب طويلة بسبب إصابة في القدم.

وردًا على سؤال عما إذا كان ميسي سيستمر في قيادة إنتر ميامي قال مارتينو للصحفيين: «في المباراة الأخيرة ارتدى شارة القيادة وسيرتديها الفترة المقبلة».

ويتطلع إنتر ميامي لمساعدة أخرى من ميسي لتخطي أتلانتا يونايتد، الثلاثاء، من أجل بلوغ أدوار خروج المغلوب.