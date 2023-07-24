محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان مبادرة "إحنا معاك"

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أعمال اطلاق مبادرة "إحنا معاك" لرعاية الأسرة المصرية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها فى قرية كفر عابد دائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

خلال الجولة أشاد محافظ القليوبية بدور جامعة بنها في تنفيذ القوافل المتكاملة في كافة التخصصات، وذلك لتقديم خدمات متميزة؛ نظرا لما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية وعلماء في كافة التخصصات لخدمة المواطنين في شتى القطاعات، مشيرا إلى أن جامعة بنها تعد بيتا للخبرة وداعما أساسيا للمحافظة في تنفيذ خططها وبرامجها ومشروعاتها الاستثمارية والتنموية.

وأكد رئيس الجامعة أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة بنها في خدمة المجتمع في كافة المجالات والمشاركة بفعالية في جميع المبادرات الرئاسية، حيث تنظم الجامعة القوافل الشاملة: (طبية، بيطرية، زراعية، وتوعوية، ومشروعات صغيرة) للقرى التابعة لمبادرة حياة كريمة والأكثر احتياجًا، ويتم صرف العلاج للحالات المرضية بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى مُتابعة أو عمليات جراحية لمستشفيات بنها الجامعية.

أضاف رئيس الجامعة أن مبادرة "إحنا معاك" تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للأسر المصرية فى القرى الأكثر احتياجا؛ لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري، كما تقوم الجامعة بتفعيل القوافل البيطرية؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية، حيث يتم تشخيص الأمراض البيطرية بواسطة أساتذة من كلية الطب البيطري وصرف العلاج للحيوانات مجانًا.

ولفت إلى مشاركة كليات التربية والتمريض والزراعة والعلوم في القوافل التوعوية والتثقيفية وآليات رصد الملوثات البيئية

من جانبه قال الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مبادرة"إحنا معاك" تم تنظيمها اليوم بقرية كفر عابد التابعة لمركز طوخ، وشارك فيها 10 كليات على مستوى الجامعة ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجار تنظيمها فى باقى القرى حيث تستمر لمدة 3 شهور.

أشار إلى أن المبادرة تشمل رعاية للأسرة المصرية من كافة النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية عن طريق عمل استبيانات للتعرف على متطلبات أهالى القرية، إضافة الى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للأسر المصرية البسيطة.