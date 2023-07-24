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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

2 سبتمبر.. الحكم في دعوى بطلان المادة 95 من لائحة هيئة الأبنية التعليمية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، دعوى تطالب ببطلان المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 2018، للحكم بجلسة 2 سبتمبر المقبل.

وأقيمت الدعوى التي حملت 70 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 95 من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 70 لسنة 2018.

وتنص المادة 95 من اللائحة على أنه: إذ انقطع الموظف عن وظيفته لمدة خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن وظيفته بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يجب على السلطة المختصة إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

المحكمة الدستورية العليا الدعوى بطلان لائحة جلسة 2 سبتمبر

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