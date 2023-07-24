برلمانى يعلن انتهاء رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بمدينة دكرنس

أعلن النائب وليد فرعون، عن انتهاء أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بنطاق مدينة ومركز دكرنس والتي استمرت 9 أيام.

وجاء ذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام، برعاية محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار.

وأوضح "فرعون"، أن نتاج أعمال الحملة شهدت رفع 20 ألف طن مخلفات صلبة، و2250 طن قمامة و600 طن أتربة و5000 طن من مقلب دكرنس الوسيط.

وتوجه "فرعون" برسالة شكر وتقدير إلى محافظ الدقهلية لاستجابته لتنفيذ الحملة، والدكتور آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس وجميع رؤساء المدن والعمال المشاركين في نجاح هذه الحملة العظيمة.

وتابع: "كما شهدت الحملة العمل على رفع كفاءة الشوارع والميادين، من خلال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة وري المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار، وتسلم ٣٨ صندوق قمامة لدعم منظومة النظافة بدكرنس".

وأشار "فرعون" إلى أن الحملة جاءت استجابة للطلب المقدم منه تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين جودة حياة المصريين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.