تركها زوجها بعد مرضها.. سيدة تبكى على الهواء: محتاجة عملية تغيير مفصل

انهارت الحاجة عزيزة من البكاء، وهي تشكو من عجزها وعدم قدرتها على خدمة نفسها، بعد أن تركها زوجها بعد مرضها.

وقالت الحاجة عزيزة، خلال تقرير عرضته الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنها عانت من تآكل في المفصل، قبل 7 سنوات، وخضعت لعملية في قدمها اليسرى، نتج عنها أن أصبح لديها ساق أطول من الأخرى، ما أدى لشدة الحمل الرجل الأخرى، وأصبحت عاجزة عن الحركة.

وأضافت: "زوجة ابني والجيران بيساعدوني، وأتمنى إجراء العملية لخدمة نفسي، مش بقدر أنام طول الليل، من النار في رجلي الإثنين، أبويا وأمي كانوا بيساعدوني على المعيشة، من ساعة ما اتوفوا أنا نفسي مت، مش قادرة أعيش حياتي من غيرهم، عايزة حد يساعدني، لما تعبت أبوالعيال سابني، بعت الغسالة عشان أجيب العلاج، ومش عايزة أكون حمل على أي حد".

من ناحيتها ناشدت عزة مصطفى، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ومحافظ الجيزة والتحالف الوطني وحياة كريمة والأحزاب السياسية، سرعة التدخل لمساعدة الحاجة عزيزة، مطالبة بعلاج السيدة على نفقة الدولة، نظرا لظروفها المادية الصعبة التي تعاني منها.