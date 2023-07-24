الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو التنسيقية تشارك باحتفالية السفارة المصرية بالصين فى ذكرى ثورة يوليو

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شاركت آلاء بسيوني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاحتفالية التي أقامتها السفارة المصرية في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو المجيدة.
وجاءت مشاركة آلاء بسيوني في الاحتفال بناء على تنسيق لجنة «وفود الخارج» بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والسفارة المصرية في الصين برئاسة السفير عاصم حنفي، سفير مصر في الصين.
جدير بالذكر أن آلاء بسيوني تتلقى دراستها العليا في الصين، في إطار حرص التنسيقية على تدريب وتأهيل ورفع مستوى أعضائها.

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آلاء بسيوني تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين 23 يوليو المجيدة الإحتفال بالذكرى الأحزاب والسياسيين التنسيقية

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