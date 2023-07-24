قال نور إبراهيم، مراسل سي بي سي، إن مدينة العلمين الجديدة أصبحت تنال اهتمام العالم بصورة كبيرة.

العالم علمين

وأشار أحد المواطنين خلال حواره لكاميرا برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، إلى أن مدينة العلمين عروس البحر الأبيض، درة البحر الأبيض لم تقم بيوم وليلة بل هي ناتج حتمي لتعب سنوات كثيرة للدولة المصرية.

وأضاف في حديثه، أن مهرجان العالم علمين يعطي فكرة للأجانب أن مصر غير مقتصرة على الأهرامات والآثار بل بها الكثير من المناطق الخلابة، حيث تمتلك الكثير من المواقع والمناطق الساحلية التي إذا تم الترويج لها كما ينبغي لأصبحت من أهم مدن العالم الترفهية بل والسكنية أبضاً.

مدن الجيل الرابع

وفي سياق متصل قال أحد المواطنين المتواجدين في العلمين، إن مدينة العلمين من الجيل الرابع جاذبة للسكان بصورة كبيرة، لأن بها جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن من مختلف الفئات، معبراً: "مهرجان العالم علمين سوف يكون له تأثير واضح على السياحة".