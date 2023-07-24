طرح البوستر الرسمي لفيلم "ع الزيرو" تمهيدا لعرضه بالسينمات 2 أغسطس

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “ع الزيرو” بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم البوستر الدعائي الرسمي للعمل.

وظهر على البوستر الدعائي الرسمي لفيلم “ع الزيرو” أبطال الفيلم وهم كل من محمد رمضان الذي يظهر بشخصية تدعى “دراجون” والنجمة نيللي كريم، والفنان إسلام إبراهيم، والفنان شريف دسوقي، والفنانة جومانا مراد.

موعد طرح فيلم ع الزيرو بالسينمات

وقررت الشركة المنتجة لفيلم "ع الزيرو" طرح العمل للجمهور بدور العرض السينمائي يوم 2 أغسطس المقبل لينافس بقوة ضمن أفلام موسم صيف 2023 بجميع سينمات جمهورية مصر العربية والدول العربية.

قصة وأحداث فيلم ع الزيرو

فيلم “ع الزيرو” تدور أحداثه حول حمزة “دراجون” ولديه طفل صغير يعاني من مرض خبيث ويحاول والدة حمزة تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، يتعرض حمزة لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته، ما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.