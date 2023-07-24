حب امتلاك.. موظف يحاول إعادة حبه الضائع بجريمة قتل بالإسكندرية

حب التملك أساس الأنانية وقد يدفع البعض لارتكاب أفعال غير متوقعة، مثل أن تقتل شخص، الغل الذي يحرق القلوب، دفع موظف لقتل مواطن ظنا منه أنه يعاقبه على زواجه من طليقته التي انفصل عنها، وفقا للشريعة التي أقرت أيضًا، بحقها في الزواج، لكنه لم يؤمن بأن هذا حقها، فقرر الانتقام من زوجها ليحرق قلبها عليه ويشفي غليله.

في 2023 بمنطقة الدخيلة التابعة لمحافظة الإسكندرية، موظف خدمات اشتدت المشاكل الأسرية بينه وبين زوجته، فاتفقا على الانفصال بعد استحالة العيش معًا، نظرًا لتجدد الخلافات بشكل مستمر، فأحضرا مأذون وتم الطلاق بينهما بحضور أقاربهما ليسلك كل منهما طريقا منفردا.

الزوجة بعد انفصالها تقدم أحد الأشخاص للزواج منها، فاستشارت أسرتها التي أبدت موافقة لزواج ابنتهم التي انفصلت عن زوجها، حرصًا على مستقبلها وأيضًا الاطمئنان عليها لتكون في عصمة رجل يكون سندًا وعونا لها، وفي جو أسري تم الزواج لتبدأ هذه السيدة حياة جديدة مع رجل أخر بعد الذي انفصلت عنه.

موظف الخدمات طليق هذه السيدة علم بزواجها، وما إن وصلت لها المعلومة استشاط غضبًا، واشتعلت بداخله حالة من الغل الشديد، رافضا أن تتزوج من بعده وكإنها ملكية خاصة لها، وليس من حقها الزواج من بعده.

لم يتمالك موظف الخدمات نفسه وقرر الاندفاع ناحية غريمه زوج طليقته، وطلب منه أن يطلق زوجته، فكان رده عليه أن هذا ليس حقك وأنها زوجته وكيف يطلب منه هذه الأمر، أثار ذلك حفيظة موظف الخدمات أكثر، فهدده وقال له هقتلك وأخلص عليك.

لم يكتف موظف الخدمات بذلك سعى مرة أخرى للتوصل لطريقة لتطليق طليقته من زوجها الحالي، حتى يردها إلى عصمته، فكان نفس الرد من زوجها، ورد عليه موظف الخدمات أن هقتلك ولوح بذلك أكثر من مرة.

الشيطان دفع موظف الخدمات إلى تفكير غريب حتى يزيح زوج طليقته من طريقه، فخطط لقتله من خلال خطة محكمة من وجهة نظره لينتقم منه لرفضه تطليق زوجته.

موظف الخدمات قام ياستدراج المتهم غلى منطقة بلا سكان بدعوى تصفية الخلافات بينهم وحتى يتمكن من تنفيذ جريمته، المجني عليه استجاب لطلبه حتى ينهي هذا الخلاف للأبد، وما أن وصل زوج طليقته لمكان الحادث، في منطقة العجمي، أخرج سكين من بين طيات ملابسه وسدد له طعنات قاتلة في كل أنحاء جسده.

تلك الضرات المتتالية من سكين موظف الخدمات أنهت على حياة زوج طليقته أمام عينه الذي لم يرحمه ولم يستجب لتوسلاته بأن يتركه، وقائلا لازم أخلص عليك وفي نهاية الأمر حمل قطة طوب ثقيلة وقام بضربه على رأسه فتوفي في الحال وتركه غارقا في دماء وهرب من مسرح الجريمة.

بلاغ بالعثور على جثة في منطقة نائية بالعجمي، فتحرك فريق بحث على الفور وتوصلت التحريات إلى أن المتهم، موظف خدمات وأن قتل المجني عليه لزواجه من طليقة المتهم، فألقي القبض عليه، وأحيل للنيابة العامة التي أحالتها للمحكمة وأصدرت حكما بإعدامه بتهمة القتل.

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر اليوم الإثنين باجماع الآراء بالإعدام شنقا للمتهم بقتل زوج طليقته ودفنه في منطقة الدخيلة.