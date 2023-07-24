الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض 4 أفلام بنادي السينما المستقلة إحياء لذكرى ثورة يوليو.. السبت

القومي للسينما
القومي للسينما

يعرض نادي السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومى للسينما أربعة أفلام ما بين التسجيلي والروائي إحياء لذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة يوم السبت الموافق ١٢ أغسطس بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية. 

ومن المقرر عرض كلاً من فيلم حكاية من الزمن الجميل للمخرج سعيد شيمي والفيلم التسجيلي القصير مذكرات المدينة الخالية، الفيلم الروائى القصير طوفان نوح إخراج محمد حافظ، الفيلم الروائي القصير المكتوب إخراج ياسر سعيد

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة بحضور المخرج ومدير التصوير سعيد الشيمي واللواء أركان حرب محمد عبد القادر، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين، والناقد السينمائي أحمد النبوى، ويتم خلالها مناقشة الأفلام التي تدور أحداثها حول ثورة ٢٣ يوليو مع الجمهور. 

يأتي ذلك في إطار اهتمام المركز القومى للسينما بالمشاركة في إحياء زكرى الأحداث الهامة التي مر بها الوطن وزيادة الوعي الثقافي والمجتمعي وكذلك تنمية الشعور بالمواطنة لدي الأجيال القادمة.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش السبت الثانى من كل شهر، ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.

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