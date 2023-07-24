الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد ترشيح صبري فواز.. أحمد الطاهري يدعو وفاء عامر لاستضافتها الحلقة المقبلة من "60 دقيقة"

صبري فواز
صبري فواز

اختار الفنان صبري فواز، الفنانة وفاء عامر حتى تكون ضيف الحلقة القادمة من البرنامج، قائلًا: "هي صديقتي وزميلة الدفعة التي أحبها"، ورد الإعلامي أحمد الطاهري قائلا: "هذه دعوة على الهواء للنجمة الكبيرة وفاء عامر حتى نتشرف بإجراء الحوار معها في برنامج 60 دقيقة".

إلى ذلك، قال الفنان صبري فواز، إنّ مصر لديها مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب الرائعين، مشيرًا إلى أنه يتحدث عنهم دائما لأن هذا الأمر من حقهم، كما أنه يفخر بهم.

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز": "من الممثلين الشباب الرائعين محمد ممدوح ومحمد فراج وحمزة العيلي ومحمد فهيم ونور محمود وأحمد مالك وعلي قاسم وعلي الطيب وأحمد داش ومحمد عبدالرحمن توتا وكريم عفيفي".

وتابع الفنان: "مصر طول عمرها ولادة، وأكثر جملة لا أحبها هي مش هيجي زيه، هذه الكلمة تصادر على المستقبل، وعدد كبير من الأسماء التي قلتها من الفنانين الشباب أفضل مني، والجيل القادم سيكون أفضل، لأن الرهان سيكون على الغد".

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