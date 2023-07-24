الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة شاب غرق بمياه النيل في بني سويف

جثة
جثة

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، في انتشال جثمان شاب غرق بمياه النيل في مدينة بني سويف، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية القانونية اللازمة.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من إنتشال الجثة ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعى" محمود. ح .ع" يبلغ من العمر 37 عام، ويقيم بمحافظة المنيا، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

الإنقاذ النهري بني سويف بمحافظة المنيا مياه نهر النيل مستشفى بني سويف التخصصي

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