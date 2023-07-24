صبرى فواز: تعظيم سلام لأى شخص ناجح عن طريق الترند

قال الفنان صبري فواز إنه عندما كان في طريقه إلى الإسكندرية لتكريمه بالجامعة كان يمثل ذلك كلمات الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم في تتر مسلسل "زيزينيا".

وأضاف فواز، خلال لقائه مع الكاتب أحمد الطاهري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن تكريمه بمثابة عمر كامل من التعب والشقا والدراسة والقراءة والعمل وورش وحضور ندوات ومعارض فن تشكيلي وسفر وغيرها، إضافة إلى إحباطات كثيرة.

الحياة أصبحت أكثر هستيرية وسخونة

ولفت الفنان صبري فواز إلى أن الفن مثلما هو لم يتغير، ولكن الذي تغير هو أن الحياة أصبحت أكثر هستيرية وسخونة، وتحتاج إلى إيقاع أسرع لمؤامتها، وهذه الأيام نشهد فرصًا أكثر للأعمال الدرامية، بالإضافة إلى انطلاق الشباب نحو السوشيال ميديا.

وتابع: تعظيم سلام لأي شخص ناجح ربنا كرمه عن طريق الترند، فكل ثمرة لها الترند الخاص بها، ولكن بشرط القدرة على الاستمرارية.