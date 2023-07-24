الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"البحوث الزراعية" الأول في الزراعة والرابع في مختلف العلوم طبقًا لمؤشر سيماجو الأسباني

السيد القصير
السيد القصير

صرح الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بأن المركز جاء الأول في الزراعة والمرتبة الرابعة على وجه الإطلاق في مختلف العلوم للمؤسسات العلمية المصرية طبقًا لترتيب سيماجو الإسباني (SCIMGO) للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط والذي يقوم على تصنيف 391 مركزًا بحثيًّا يمثلون 22 دولة في المنطقة وفقًا لثلاثة أبعاد رئيسية وهي: البحث، والابتكار، والتأثير المجتمعي.

وقال سليمان إن ذلك جاء نتيجة اهتمام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم مركز البحوث الزراعية نظرا للدور الكبير الذى يقوم به في دعم منظومة الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن المركز هو الأقدم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووجه التهنئة لجميع الباحثين والعاملين بالمركز على هذا الإنجاز، مؤكدا على توجيهات وزير الزراعة ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بكل القضايا البحثية المرتبطة بالتنمية ومواكبة التغيرات المناخية لدعم متطلبات الأمن الغذائى وبناء نظم زراعية قادرة على تحقيق تنمية مستدامة.

وأضاف أن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث التطبيقية، مشيرا إلى أن المعاهد والمعامل البحثية تمتلك نخبة متميزة من الباحثين الأكفاء. 

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت التصنيف الجديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023 من خلال مؤشر سيماجو الأسباني (SCIMGO) وبالتعاون مع السيفير Elsevier.

22 دولة استصلاح الأراضي افريقيا والشرق الأوسط البحوث الزراعية التعليم العالي والبحث العلمي الهيئات البحثية التغيرات المناخية الزراعة واستصلاح الأراضي

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