إحالة المتهم بسرقة عدادات المياه بعقارات الشروق للمحاكمة

أحالت النيابة العامة عاطل للمحاكمة أمام الجنح بتهمة سرقة عدادات المياه في مدينة الشروق.

وأقر المتهم خلال التحقيقات، بسرقة عدادات مياه من داخل أحد المساكن بمدينة الشروق، كما اعترف بتخصص في سرقة عدادات المياه، وتنفيذ 3 وقائع سرقة بأسلوب الفك من داخل المساكن.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته عدد 2 عداد مياه، 2 شاسيه عداد مياه وكذا أدوات عدة عبارة عن مفك صليبة، بنسة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك".