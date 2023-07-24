الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عقب تأييده السيسى.. رئيس المصريين الأحرار يدعو ممثلى الدول الخارجية لمناقشة خطة المرحلة المقبلة

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

وجّه الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، ممثلي الحزب بجميع دول العالم الخارجي لاجتماع طارئ، الخميس المقبل، عبر التقنيات الإلكترونية "أون لاين"، وذلك لمناقشة الأطر العامة للحملة التمهيدية لتأييد ودعم الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات 2024.

يأتي ذلك في إطار تحركات الحزب عقب إعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية وإجماع الحزب على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره مرشح الحزب الرئاسي في الجولة الجديدة، ونشر لافتات بالمحافظات "السيسي مرشحنا" لإعلان موقف الحزب في ضوء إعلان عدد من الشخصيات اعتزامها الترشح على منصب رئيس الجمهورية.

كما أن الحزب اتخذ خطوات تمهيدية في إعلان تأييده للمرشح الرئاسي ويضع خطة عامة للمرحلة المقبلة، ومن بينها التعاون والتنسيق مع ممثلي الحزب بدول الخارج لاتخاذ الترتيبات والتدابير لكل مرحلة وفق معطيات وطبيعة كل دولة وتواجد أبناء الجالية المصرية. 
 

 

الدكتور عصام خليل المصريين الأحرار التقنيات الإلكترونية السيسي الشخصيات

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