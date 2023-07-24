رشا راغب: الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا وعناية فائقة بالمرأة

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا وعناية فائقة بالمرأة المصرية، مشيرة إلي أنه لأول مرة في تاريخ مصر نجد هذا العدد من الوزيرات في الجهاز الإداري للدولة، والنائبات في مجلسى النواب والشيوخ، والعديد من المناصب القيادية الأخرى.

وأضافت راغب، أن هذا بالإضافة إلى العديد من التشريعات المختلفة التي أصدرت حفاظًا على حقوق المرأة، وفى ذات الإطار قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإطلاق برنامج المرأة تقود للتنفيذيات الذى يهدف لإعداد القيادات الوسطى في المواقع التنفيذية في القطاعات المختلفة اتفاقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة".

وتعد الأكاديمية الوطنية للتدريب محّفزًا فكريًا، وحاضنة التقّدم التحويلي لتنمية الإنسان، وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتقليص الفجوة القائمة في أسواق العمل المحلية والدولية في المهارات القيادية، فتعمل الأكاديمية على خلق كتلة حرجة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة التى تنقب عليها و تحتاجها مختلف المهام و المناصب، وكذلك يتم تصميم برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب على خلق أنماط من القيادة الحكيمة، تلك القيادة التى تتجاوز فى تأثيرها إنجاز المهام المحددة إلى المجتمع والإنسانية بشكل أشمل وأعم، ولذا تعمل الأكاديمية الوطنية للتدريب منذ إنشائها على إرساء سياسات وإجراءات ومؤشرات أداء دالة سواء للكوادر العاملة أو المتدربة بها.

وتستهدف البرامج التحويلية للأكاديمية الوطنية للتدريب قطاعات مختلفة ومستويات قيادية متعددة من الوزراء والمحافظين، وصولًا إلى متدربين يعملون في الصفوف الأمامية، ولتحقيق أثر موسع، وتغطية أكبر قدر ممكن من الفجوة الحالية للمتمرسين في مجال القيادة والإدارة، فقد قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتناول المستويات المختلفة من القيادات فى مسارات متوازية وليست متتالية، مما نتج عنه خلق ثقافة ومعرفة مشتركة في التسلسل الإداري ذاته.

وتقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بخلق خبرات التدريب التحويلية من خلال وضع وتنفيذ خطط تدريبية بها مكون عملى ومحاكاة للواقع وتكتمل القيمة المضافة للتدريب بالانخراط في الزيارات الميدانية التي ترسي مبدأ التعلم بالتطبيق، كما يزيد من ثراء المكون التدريبى التعاون بين الأكاديمية وشبكة غنية محلية ودولية من الشركاء الاستراتيجيين.