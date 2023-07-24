مراسلة "القاهرة الإخبارية": اعتقال 29 متظاهرًا إسرائيليًا ضد مشروع التعديلات القضائية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن المظاهرات الإسرائيلية اليوم الإثنين، شهدت اعتقال 29 متظاهرًا من اليساريين أمام الكنيست الإسرائيلي، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال قالت إنهم حاولوا المساس بالأمن العام، وإحداث الشغب لذا تم اعتقالهم.

وأضافت، خلال مداخلة عبر سكايب لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرق الخيالة كانت موجودة أمام الكنيسة واستخدام المياه العادمة لتفريق المتظاهرين، مؤكدة أن التعزيزات الأمنية كانت على أشدها منذ الأمس بسبب وضع المتظاهرين لخيام أمام الكنيست، وعقب المصادقة على مشروع التعديلات القضائية انتقلت المظاهرات لمختلف الشوارع الإسرائيلية.

إضراب 150 شركة بسبب التعديلات القضائية

وكشفت أن 150 شركة أعلنت إضرابها عقب التصديق على قانون التعديلات القضائية، وكذلك البنوك الإسرائيلة دخلت في إضراب احتجاجًا على مشروع القوانين التي تحاول الحكومة تمريرها؛ مما أدى لتراجع البورصة الإسرائيلية وتراجع الشيكل مقابل الدولار.