الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السلطات اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قد يكون باليستيا

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

أعلن خفر السواحل الياباني، اليوم الإثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قد يكون باليستيا، وفقًا لشبكة “سكاي نيوز”. 

من جانبه، قال جيش كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه بحرها الغربي يوم السبت، في ثاني حادث إطلاق هذا الأسبوع، على ما يبدو احتجاجًا على رسو غواصة أمريكية مسلحة نوويًا في كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن عمليات الإطلاق رُصدت في حوالي الساعة الرابعة صباحًا ، لكنها لم تبلغ على الفور عن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو المسافة التي قطعتها. 

وقالت إن جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يحللان عن كثب عمليات الإطلاق.

وبحسب وسائل اعلام محلية، قامت كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة باختبار صواريخ كروز المطورة حديثًا والتي تصفها بأنها "استراتيجية" ، مما يشير إلى نية تسليحها بأسلحة نووية. 

ويقول الخبراء إن المهمة الرئيسية لهذه الأسلحة ستشمل ضرب الأصول البحرية والموانئ. 

وصُممت صواريخ كروز للطيران مثل الطائرات الصغيرة والسفر على طول المناظر الطبيعية مما يجعل من الصعب اكتشافها بواسطة الرادار ، وهي من بين مجموعة متزايدة من الأسلحة الكورية الشمالية التي تهدف إلى التغلب على الدفاعات الصاروخية في الجنوب.

خفر السواحل كوريا الشمالية صاروخا اطلاق باليستيا

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