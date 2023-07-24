حسين الشحات يعتذر مجددًا للشيبى: "كانت لحظة شيطان"

أصدر حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي بيانًا رسميًا على حسابه الشخصي بـ“فيسبوك” الإثنين، بعد واقعة المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز في لقاء الفريقين، أمس.

وقال الشحات: “بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها وأنها لم تكن إلا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها، وإنني أستغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير”.

وأضاف: "لن أبحث عن مبررات، لكنى أجد نفسي مخطئا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا أمتلك أي ضغينة لأحد، بل نتنافس جميعًا بشرف ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فإنني أتقدم بالاعتذار للجميع لإدارة الأهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الأهلي والكرة المصرية والمغربية أشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة.

أعتذر عما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي.. وأريد أن أعبر عن احترامي لكل أشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري وإنني أتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وأنني أعدكم بأن أقدم الأفضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء آخر يسؤكم مني مرة أخرى" اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيِّئها، لا يصرف عنِّي سيِّئها إلا أنت".

وكان الشحات تعدى بالضرب على اللاعب بعد اللقاء ثم اعتذر له بعد ذلك، وتمت معاقبته بمباراتين رسميًا من لجنة الانضباط اليوم.