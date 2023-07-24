الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. قطع المياه عن طما و3 قرى بالمركز لمدة 4 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قطع المياه عن مدينة طما وقرى سلامون ومشطا والمدمر بمركز طما، غدًا الثلاثاء، في الواحدة صباحًا وحتى الخامسة من فجر نفس اليوم ولمدة 4 ساعات.

قال محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب إنه يتم خلال تلك الفترة القيام باعمال الصيانة لمحطة مياه السكساكا السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة واتساب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز  سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

أهابت مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

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