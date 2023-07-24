الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استشارى يكشف أسباب وقف الهند تصدير الأرز (فيديو)

تصدير الأرز
تصدير الأرز

قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن الهند بدأت وقف تصدير الأرز، ويرجع ذلك لارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على الاحتياجات المائية للأرز التي أصبحت عالية جدًا، وأصبحت طبيعة الأسواق العالمية تقوم بإخفاء السلع وعرضها مرة أخرى بسعر مرتفع.

وأضاف متولي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الحرب الروسية الأوكرانية ليس الهدف منها رفع أسعار، وإنما هي حرب تنافسية طبيعية بين قوى إقليمية، ولكن أصبح لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي العالمي، خاصة بعد ضرب وتدمير كل مصادر التمويل والتحرك والموانئ.

وأكد استباق رؤية الدولة المصرية منذ عام 2013، حيث إن الدولة قامت بمشروع الصوامع المصرية الذي أسهم في تحويل الاحتياطي من 3 أشهر لـ9 أشهر، أصبح طفرة كبيرة جدًا في عمليات التجهيز لما قبل الاعتماد على النفس.

الدولة سارت في محور التوسع الأفقي

ولفت استشاري التنمية المستدامة، إلى أن الدولة سارت في محور التوسع الأفقي لإيجاد أماكن جديدة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثلما رأينا 400 ألف فدان من القمح تمت زراعتها بتوشكى خلال عام 2022.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى التحسين من نوعية الإنتاجية مما يسهم في ارتفاعها، مؤكدًا أن الدولة المصرية قامت بحركة سريعة لتلبية احتياجات المواطنين.

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