الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كبوت" مفتوح وحركات استعراضية.. "الداخلية" تكشف حقيقة فيديو "فرانس 24”

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية، عن حقيقة مقطع فيديو نقلته قناة "فرانس 24"، حول قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة أثناء فتح غطاء المحرك "الكبوت" وجلوس آخر أعلى المحرك.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مقطع الفيديو قديم والواقعة تعود إلى عام 2021، حين تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكب الواقعة بمحافظة السويس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتابع: أجهزة الأمن رصدت إعادة تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس الماضى، وتم نشر توضيح حول حقيقة الواقعة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتاريخ 29 مارس.

الأجهزة الأمنية فرانس 24 مقطع الفيديو الذى تم تداوله مكنت الأجهزة الأمنية محافظة السويس

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