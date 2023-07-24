انخفضت للنصف.. «الإحصاء» يعلن هبوط واردات أطعمة الحيوانات لـ22.5 مليون جنيه

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر رشدت وارداتها من أطعمة حيوانات إلى حدود 22.5 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 48.1 مليون دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 25.5 مليون دولار أى بنسبة 53.2%.

كما انخفضت واردات لعب الأطفال إلى حدود 12.8 مليون دولار، خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 17.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 4.8 مليون دولار.

وسجلت واردات صابون ومستحضرات عطور وتنظيف تراجعًا هى الأخرى إلى حدود 56.7 مليون دولار، خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 63.5 مليون دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 6.7 مليون دولار.

وهبطت واردات الشاى إلى مستوي قياسى مسجلة 88.4 مليون دولار، خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 123.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 34.7 مليون دولار.

يذكر أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد تراجعت إلى نحو 25 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير وأبريل 2023، مقابل 34.3 مليار دولار، خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بفارق 9.2 مليار دولار.