"عايزين فيديو".. الجبلاية تطالب فيتوريا بإعلان تمسكه بالمنتخب

طلب مجلس إدارة اتحاد الكرة من البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطنى تصوير فيديو؛ لإعلان تمسّكه بمنتخب الفراعنة، ونفى كل الأنباء التى ترددت مؤخرًا عن رحيله لأهلي جدة بعد العرض الذى تلقاه من النادي السعودي.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات جادة بين الأهلى السعودي وروي فيتوريا، إلاّ أن العقبة التى تواجه فيتوريا للرحيل عن المنتخب المصري هو البند الذى لا يسمح له بالمغادرة قبل بطولة الأمم الإفريقية.

وكشفت جريدة عكاظ عن أن الأهلي السعودي توصل لاتفاق مع البرتغالي فيتوريا لتدريب الفريق ومتبق فقط جلسة روي فيتوريا مع مجلس إدارة الجبلاية للاتفاق على كيفية الرحيل عن الفراعنة.

قال محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني الأول، إن فيتوريا لم يتواصل مع أى نادٍ سعودي كما تردد وإنه متمسك بالاستمرار مع المنتخب وإن كل ما نشر حول رحيله أو رغبته فى تدريب الأهلى السعودي ليس له أساس من الصحة، وإن المدرب البرتغالى سعيد بتواجده مع الفراعنة ويرغب في الاستمرار فى منصبه، وإن المدير الفني للمنتخب يقضى إجازته مع عائلته وملتزم بعقده مع منتخب مصر.