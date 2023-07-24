الدكتور محمد الباز يتلقى عزاء والده فى دمياط (فيديو)

توافد المئات من أهالي محافظة دمياط إلى سرادق عزاء الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور.

وخرجت الجنازة من مسجد الرقية الشرعية في الزرقا في محافظة دمياط بحضور الدكتور محمد الباز وعدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

وحضر سرادق العزاء الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة الوطن والكاتب الصحفي ماهر فرغلي وعدد من القيادات الصحفية والشخصيات العامة.

وتوفي الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، اليوم الإثنين، بعد صراع طويل مع المرض.

وشيعت جنازة والد الدكتور محمد الباز، عقب صلاة الظهر من مسجد الجمعية الشرعية بمسقط رأسه بقرية الزعاترة، التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط.

وقال الدكتور محمد الباز، ناعيًا والده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كنت أرى وجهه كلما نظرت فى مرآتى، اليوم انكسرت مرآتى اليوم مات أبى".

الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور هو أحد أبناء محافظة دمياط ، ولد في 12 ديسمبر 1973، كاتب وإعلامي مصري، ورئيس تحرير جريدة الدستور، ويقدم حاليًا برنامج "آخر النهار" على قناة "لنهار"، وبرنامج "مش حسبة برما" على إذاعة "نغم إف إم".

وقدم "الباز" سابقًا، برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، وبرنامج "باب الله" على قناة الغد.

received_184538627784890

received_993914731922989

received_1214196509197923

received_854423802941903