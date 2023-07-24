وزير الري يستعرض خطة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر، وموقف “دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر” والحفاظ على الموارد المائية.

وأكد وزير الموارد المائية والري، الإثنين، ضرورة تحقيق الإدارة المُثلى للمورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له، مع المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لمنع السحب الجائر والمحافظة على موارد المياه.

حوكمة استخدام المياه الجوفية والحفاظ على المورد الهام

كما أوضح الدكتور هانى سويلم، أنه يتم مواصلة دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر، والتي تتم بالتعاون بين قطاع المياه الجوفية وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، لافتاً إلى أنها تستهدف حوكمة إستخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفي، بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.

كما أكد وزير الموارد المائية والري، أن الهدف الأساسى يتمثل في الحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام، واعتماد النهج العملي فى الإدارة لتحقيق أفضل استفادة من موارد المياه.

إجتماع وزير الرى

وعقد الاجتماع بحضور كل من الدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب الوزير، والدكتورة هبة عبد العزيز بالمكتب الفني للوزير.