النيابة تعاين موقع انهيار عقار "الدوية" ببني سويف

انتقلت النيابة الإدارية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، لمعاينة موقع العقار المنهار والكائن بقرية "الدوية" التابعة لمركز بني سويف، جاء ذلك تنفيذًُا لتعليمات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكلف المستشار سامر يحي، القائم بعمل مدير النيابة الإدارية ببني سويف القسم الأول، فريقًا من النيابة، ضم كلًا من “المستشارمحمد سيد عبد الجواد، المستشار محمد كمال رجائي، أحمد عبده برغش، وكيل النيابة، سمر صبري أحمد، وكيل النيابة، ونورهان عبد السلام، وكيل النيابة”، بالانتقال لموقع العقار، وبصحبتهم عدد من القيادات التنفيذية بمركز ومدينة بني سويف.

وتبين من المعاينة أن العقار عبارة عن منزل قديم تم بنائه من الطوب اللَبِن ضمن الكتلة السكنية القديمة بدون ترخيص، وقبل العمل بقانون البناء الموحد رقم “119-2008”، وكان مسقوفًا بجذوع النخيل والأخشاب، ومكون من طابقين وغير مأهول حاليًا، وأنه فجر يوم أمس الأحد الموافق 23 يوليو، انهار حائط الواجهة الخارجي وجزء من إحدى غرف المنزل، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

كما تبين من المعاينة، أن الأجهزة المعنية قامت فور وقوع الحادث بإزالة الجزء المواجه للشارع وإخلاء المنزل المجاور له.

هذا وقد تولت النيابة التحقيق، حيث قرر المستشار محمد كمال رجائي، استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.