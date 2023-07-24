اليونسكو وزيارة أثرية.. فويس أوف أمريكا تكشف تفاصيل زيارة جيل بايدن لفرنسا

كشفت اذاعة فويس أوف أمريكا تفاصيل رحلة سيدة أمريكا الأولى" جيل بايدن " إلى فرنسا، لاسيما مع عودة الولايا المتحدة لليونسكو.

زيارة بايدن لفرنسا

وقالت الاذاعة الامريكية، لقد مثلت جيل بايدن، الولايات المتحدة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ، وفي حفل تتويج ملك في لندن وحفل زفاف ملكي في الأردن. وهي الان تحصل على فرصة أخرى لوضع مهاراتها كسفير للعمل هذا الأسبوع، عندما تنضم الولايات المتحدة رسميًا إلى وكالة" اليونسكو" وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة مكرسة للتعليم والعلوم والثقافة في جميع أنحاء العالم.

ووصلت بايدن إلى باريس في وقت مبكر من يوم الاثنين ، برفقة ابنتها آشلي بايدن ، بعد أن طارت الليلة الماضية من واشنطن للانضمام إلى كبار الشخصيات الأخرى والتحدث في حفل أقيم اليوم الثلاثاء في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وسيتم رفع العلم الأمريكي لتمييز الولايات المتحدة كاعلان العودة إلى عضوية اليونسكو بعد غياب دام خمس سنوات.

وتهدف اليونسكو إلى تعزيز التعاون العالمي في مجالات التربية والعلوم والثقافة. كما تحدد مواقع التراث العالمي ، معتبرة إياها جديرة بالحفظ الأبدي. وقبل العودة إلى واشنطن يوم الأربعاء ، ستقوم بايدن بجولة في مكان تاريخي في فرنسا وهو مونت سان ميشيل ، وهو دير عمره 1000 عام تم إدراجه كموقع للتراث العالمي في عام 1979.

يقع على جزيرة في نورماندي ، في شمال فرنسا. كما ستزور السيدة الأولى أيضًا مقبرة ونصب بريتاني الأمريكية التذكاري لإحياء ذكرى أكثر من 4400 أمريكي مات معظمهم في نورماندي خلال الحرب العالمية الثانية. كما ستتوقف بايدن في قصر الإليزيه في باريس اليوم الثلاثاء للحاق ببريجيت ماكرون ، المعلمة السابقة وزوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال كبار مسؤولي إدارة بايدن إن العودة إلى اليونسكو تتناسب مع هدف الرئيس جو بايدن المتمثل في تعزيز الشراكات العالمية وإعادة الالتزام بالقيادة الأمريكية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لتكون بمثابة مواجهة للدول التي لا تشارك الولايات المتحدة نفس قيمها.

انسحاب واشنطن من المنظمة الأممية

وسبق وانسحبت الولايات المتحدة من المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها في عام 2018 ، في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب ، ودفعت إدارة بايدن ، الديمقراطي ، للانضمام مرة أخرى بسبب مخاوف من أن الصين تملأ الفراغ في القيادة الذي أوجدته الولايات المتحدة.

وأعلنت الإدارة الامريكية في يونيو أنها ستتقدم بطلب للانضمام إلى المنظمة المكونة من 193 عضوًا ، والتي تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في وضع المعايير الدولية للذكاء الاصطناعي والتعليم التكنولوجي وصوت مجلس إدارة المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر للموافقة على خطة بايدن للانضمام.