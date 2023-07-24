الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

احتجاز ليومين.. كشف غموض مقتل شاب سقط من أعلى أحد العقارات بكرداسة

المتهمين
المتهمين

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة اليوم الإثنين، القبض على المتهمين باحتجاز شاب داخل شقة في منطقة كرداسة، والتسبب في وفاته بعد سقوطه منها.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا من بسقوط أحد الأشخاص من عقار، مما أسفر عن مصرعه في كرداسة. 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين أن شابا تعرض للاحتجاز على يد عدد من الأشخاص داخل شقة بأحد العقارات، ولقى مصرعه عقب سقوطه من “بلكونة” الشقة.

ونجحت تحريات فريق البحث في تحديد هوية المتهمين، وتم القبض عليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

إجراءات القانونية النيابة العامة رجال المباحث مديرية أمن الجيزة مباحث بمديرية أمن الجيزة واتخاذ الإجراءات القانونية

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