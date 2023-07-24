مصادر عسكرية سودانية: ضربات جوية ومدفعية هي الأعنف بمناطق شرق النيل

أعلنت مصادر عسكرية سودانية، اليوم الاثنين، عن ضربات جوية ومدفعية هي الأعنف منذ بداية المعارك بمناطق شرق النيل، وفق قناة العربية نيوز الاخبارية.

وفي سياق متصل، افتتحت قوى الحرية والتغيير السودانية اجتماعها الذي يستمر يومين في القاهرة يوم الاثنين في محاولة لإنهاء الحرب في السودان.

و احتدام العنف في السودان مع إنكار القوات شبه العسكرية ارتكاب جرائم حرب في دارفور.



وهذا هو الاجتماع الأول لقوى الحرية والتغيير منذ اندلاع الحرب بهدف تشكيل مبادرة لإنهاء الصراع في السودان. وهي واحدة من سلسلة زيارات إقليمية عبر العواصم المجاورة للسودان بما في ذلك كمبالا ونجامينا وأديس أبابا.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إن التحديات الحالية تتطلب وقف الحرب واستعادة مسار السودان نحو التحول الديمقراطي المدني.

وأضافت الكتلة أن الاتحاد سيتشاور مع قادة المجتمع السوداني في مصر حول سبل بناء مستقبل جديد للسودان وحل القضايا التي تواجه الشعب السوداني.

وبحسب تقارير إعلامية ، عقد مالك عقار ، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، سلسلة اجتماعات ومشاورات سياسية في القاهرة مؤخرًا. كما التقى قادة قوى الحرية والتغيير لمناقشة وجهات النظر وخلق توافق وطني حول القضايا السودانية.

قالت قوى الحرية والتغيير إنه من الضروري وقف أي فرصة لنظام ما قبل 2019 لتحويل الصراع الحالي إلى حرب أهلية.

ودعا التحالف الأطراف السودانية المتعارضة ، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في محادثات جدة.

وأعرب وفد قوى الحرية والتغيير عن الحاجة إلى حل سياسي شامل ومنصف في السودان من شأنه أن يؤسس جيشًا وطنيًا موحدًا، وحكمًا مدنيًا ديمقراطيًا ، وسلامًا مستدامًا.

ويأتي اجتماع قوى الحرية والتغيير في القاهرة في إطار جهود مصر للتفاوض على حل سلمي للصراع.