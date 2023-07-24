الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصادر عسكرية سودانية: ضربات جوية ومدفعية هي الأعنف بمناطق شرق النيل

السودان
السودان

أعلنت مصادر عسكرية سودانية، اليوم الاثنين، عن ضربات جوية ومدفعية هي الأعنف منذ بداية المعارك بمناطق شرق النيل، وفق قناة العربية نيوز الاخبارية.

وفي سياق متصل، افتتحت قوى الحرية والتغيير السودانية اجتماعها الذي يستمر يومين في القاهرة يوم الاثنين في محاولة لإنهاء الحرب في السودان.

و احتدام العنف في السودان مع إنكار القوات شبه العسكرية ارتكاب جرائم حرب في دارفور.


وهذا هو الاجتماع الأول لقوى الحرية والتغيير منذ اندلاع الحرب بهدف تشكيل مبادرة لإنهاء الصراع في السودان. وهي واحدة من سلسلة زيارات إقليمية عبر العواصم المجاورة للسودان بما في ذلك كمبالا ونجامينا وأديس أبابا.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان إن التحديات الحالية تتطلب وقف الحرب واستعادة مسار السودان نحو التحول الديمقراطي المدني.

وأضافت الكتلة أن الاتحاد سيتشاور مع قادة المجتمع السوداني في مصر حول سبل بناء مستقبل جديد للسودان وحل القضايا التي تواجه الشعب السوداني.

وبحسب تقارير إعلامية ، عقد مالك عقار ، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، سلسلة اجتماعات ومشاورات سياسية في القاهرة مؤخرًا. كما التقى قادة قوى الحرية والتغيير لمناقشة وجهات النظر وخلق توافق وطني حول القضايا السودانية.

قالت قوى الحرية والتغيير إنه من الضروري وقف أي فرصة لنظام ما قبل 2019 لتحويل الصراع الحالي إلى حرب أهلية.

ودعا التحالف الأطراف السودانية المتعارضة ، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في محادثات جدة.

وأعرب وفد قوى الحرية والتغيير عن الحاجة إلى حل سياسي شامل ومنصف في السودان من شأنه أن يؤسس جيشًا وطنيًا موحدًا، وحكمًا مدنيًا ديمقراطيًا ، وسلامًا مستدامًا.

ويأتي اجتماع قوى الحرية والتغيير في القاهرة في إطار جهود مصر للتفاوض على حل سلمي للصراع.

السودان مصادر سودانية المعارك الأعنف ضربات جوية ومدفعية

الأكثر قراءة

أول رد من الخطيب على أحداث بيراميدز والأهلى

آخر تطورات أزمة حسين الشحات مع لاعب بيراميدز

طعنة فى القلب.. الصور الأولى لشاب قتل على يد شخصين فى السلام

"جنايات الإسكندرية" تقضى بإعدام قاتل زوج طليقته فى الدخيلة

الحكومة تنفى وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تهدد خروجه من الخدمة

استفزاز وفعل غير أخلاقى.. الأهلى يشكو بيراميدز للجنة الانضباط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب