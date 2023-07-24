الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل اقتصادى: "جولدمان ساكس" تتوقع ارتفاع خام برنت لـ86 دولارًا للبرميل

جولدمان ساكس
جولدمان ساكس

قال المحلل الاقتصادي أحمد نجم، إن "جولدمان ساكس" تتوقع ارتفاع خام برنت إلى 86 دولارًا للبرميل بنهاية العام الحالي، خاصة بعد المخزونات التي تم الضغط عليها بشكل كبير جدًا بكثرة الطلب عليها في السوق، وهو ما يؤثر على ارتفاع سعر المعروض.

وأضاف نجم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين هما أكبر قوتين تتلاعبان بالمخزون، مما سبب نقصًا في المعروض بالأسواق، وكان يتم الضغط من خلال المخزون في السوق، وبالتالي يرتفع سعر المعروض.

 

الولايات المتحدة تفقد نصف مخزونها الاستراتيجي

وأوضح أن هذه النظرية لم تعد موجودة الآن، خاصة بعدما فقدت الولايات المتحدة الأمريكية نصف مخزونها الاستراتيجي، وهذا في غاية الخطورة بالنسبة لقانون المخزون الاستراتيجي الذي كانت تواجه من خلاله الكوارث والأزمات، وبالتالي فالولايات المتحدة تعاني من الضغط بسبب قلة المخزون لديها.

جولدمان ساكس ارتفاع خام برنت نهاية العام الحالي العام الحالي بنهاية ارتفاع خام تتوقع

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