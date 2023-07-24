فيلم "أوبنهايمر" يثير الغضب في الهند.. ما القصة؟

أثارت السيرة الذاتية لكريستوفر نولان أوبنهايمر، غضبًا بين الجناح اليميني الهندوسي في الهند، الذي زعم أن مشهدًا جنسيًا يظهر فيه نصًا مخيفًا قد أساء إلى المشاعر الدينية وفقا لصحيفة “الجارديان”.

ويروي الفيلم الرائج قصة روبرت أوبنهايمر، المعروف باسم والد القنبلة الذرية، ويتضمن مشهدًا يقرأ فيه الفيزيائي المعذب الذي يلعب دوره سيليان مورفي، البهاغافاد جيتا لعشيقه جان تاتلوك، الذي تؤديه فلورنس بوج.

اللغة السنسكريتية

وأضافت الصحيفة أن الكلمات التي قرأها بصوت عالٍ، والتي ترجمها من اللغة السنسكريتية، هي كلمات الإله كريشنا للهندوس، "لقد أصبحت موتًا ، مدمر العوالم" - اقتباس يذكره أوبنهايمر الحقيقي بعد أول تفجير للقنبلة الذرية التي اخترعها.

وعلم أوبنهايمر نفسه اللغة السنسكريتية وخلال حياته تحدث عن الرسم من النص الهندوسي.

دفع وجود Bhagavad Gita في وسط المشهد عضوًا في حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي (BJP) إلى وصف الفيلم بأنه "هجوم على الهندوسية".

وفي رسالة مفتوحة، قال المفوض الإعلامي عدي ماهوركار ، إن المشهد كان "هجومًا مباشرًا على المعتقدات الدينية لمليار هندوسي متسامح"، وزعم أن الأمر يرقى إلى مستوى "شن حرب على المجتمع الهندوسي" وكاد يبدو أنه جزء من "مؤامرة أكبر من قبل القوات المناهضة للهندوس".

وكان أنوراج ثاكور، وزير الإعلام والثقافة، من بين أولئك الذين طالبوا بإزالة المشهد ودعا إلى اتخاذ إجراءات ضد المجلس المركزي لتصديق الأفلام في الهند، كما تم تصنيف الفيلم على أنه U / A، والذي يوصي بتوجيه الوالدين للمشاهدين الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

أثبت أوبنهايمر شعبيته لدى الجماهير الهندية ، حيث حصل على 1.2 مليون جنيه إسترليني في اليوم الأول وحده ، وهو أكبر يوم افتتاح في شباك التذاكر لفيلم من أفلام هوليوود في الهند هذا العام.

ويقول أعضاء حكومة حزب بهاراتيا جاناتا إن استخدام Bhagavad Gita يعد 'هجوم على الهندوسية، ويدعون إلى حذف المشهد لما يتحمله من اساءة للهندوس.