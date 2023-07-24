وزارة العمل تشارك فى "حقوق المرأة العاملة" ببورسعيد

شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد في تنظيم ندوة تثقيفية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية للتوعية بحقوق المرأة العاملة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، بحضور هيئة التدريس وطالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وبمشاركة المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والمساواة بين الجنسين وحقوق العمال التي كفلتها مواده وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال بما يزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومي.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها انها تلقت تقريرًا من عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد أفاد فيه بأن الندوة تضمنت العديد من الكلمات للسادة الحضور ومجموعة من المحاضرات، حيث شارك في الندوة الدكتور عبدالعزيز حسين عميد المعهد الذي أكد في كلمته الافتتاحية أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في نهضة وتنمية المجتمعات، فهي نصف المجتمع، وتنجب، وتربي، والنصف الآخر، وأن تمكينها والاهتمام بها هو بمثابة تقدم ونهضة للمجتمع ككل، كما أكد مدير المديرية فى كلمته أن مصر تعد من أوائل الدول التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها، وهو ما تنفذه وزارة العمل المصرية وتضع السياسات الملائمة لتفعيله، وهي بمثابة خارطة طريق لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة بمديرية العمل، من توفير فرص العمل اللائقة، والعمل علي زيادة معدل تشغيل النساء وحماية ورعاية حقوقهن، والعمل علي تأهيلهن وتدريبهن لدخول سوق العمل.

وأضاف مدير المديرية في تقريره، أنه حضر الندوة الدكتورة أماني أيوب وكيلة المعهد العالي لشئون البيئة والمجتمع، والتي نوهت في كلمتها عن أهمية توعية الطلاب بكل الموضوعات المهمة من دليل الحقوق والواجبات في العمل، وكذلك حقوق المرأة العاملة والحاضنة، وذلك لنشر الوعي بين الطلاب وتوعيتهم بالدستور والقوانين، وأهداف التنمية المستدامة، كما أفادت نجلاء إدوارد مقررة المجلس القومي للمرأة بأنها تدعم كل أنشطة التوعية بحقوق وقضايا المرأة والتي تعزز تمكينها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وحمايتها مع تغيير الثقافة السلبية ومناهضة التمييز ضدها.

وتضمنت الندوة عدة محاضرات حول أهداف وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، لزيادة الوعي المجتمعي بقضايا المرأة في بيئة العمل، وإنفاذ القانون، وبحث الشكاوي وحلها، وتوفير فرص العمل اللائق وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك توفير بيئة عمل آمنة مع توضيح حقوق الأم العاملة في قانون العمل وقانون الطفل ألقتها لمياء محمود مديرة إدارة رعاية القوى العاملة بالمديرية.

حضر الندوة الدكتورة فاطمة عبدالرازق، من وحدة الإرشاد الأسري بالمعهد، وإيمان مسعد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وأمل يوسف، مدير مكتب تفتيش بورسعيد، ورشا توفيق، مسئول شئون المرأة وتكافؤ الفرص ، ورشا عكاشة، مفتش عمل بمكتب بورسعيد.