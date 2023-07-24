إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجة بخارية بتوك توك ببني مزار بالمنيا

أصيب اليوم ٦ أشخاص، في حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك بطريق فرعي بقرية طمبو التابعة لمركز بني مزار شمال المنيا، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ وتم نقل المصابين لمستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك، بطريق فرعي بقرية طمبو بمركز بني مزار، شمال المنيا، نتيحة التخطي الخاطئ والسرعة. تسبب الحادث في إصابة ٦ أشخاص جميعهم من بني مزار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف حيث تم نقل المصابين لمستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة ، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.