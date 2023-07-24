الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجة بخارية بتوك توك ببني مزار بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب اليوم ٦ أشخاص، في حادث تصادم بين دراجة بخارية وتوك توك بطريق فرعي بقرية طمبو التابعة لمركز بني مزار شمال المنيا، بسبب السرعة والتخطي الخاطئ وتم نقل المصابين لمستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك، بطريق فرعي بقرية طمبو بمركز بني مزار، شمال المنيا، نتيحة التخطي الخاطئ والسرعة. تسبب الحادث في إصابة ٦ أشخاص جميعهم من بني مزار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف حيث تم نقل المصابين لمستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة ، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

المنيا اصابة 6 اشخاص حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك طريق فرعي بقرية طمبو بمركز بني مزار مستشفي التكامل بالشيخ فضل اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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