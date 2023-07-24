في افصاح للبورصة.. الدلتا للتأمين تعلن نهاية حق وموعد توزيع الأسهم المجانية

قالت شركة الدلتا للتأمين، إن نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة باغلاق جلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس المقبل.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أنه سيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.142857 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس المقبل.

وكانت الجمعية العامة غير العادية قررت زيادة رأسمال الدلتا للتأمين المصدر والمدفوع من 350 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022.

والزيادة موزعة على 12.5 مليون سهم مجاني وبقيمة اسمية 4 جنيه للسهم الواحد توزع على مساهمي الشركة.

يشار إلى أن الدلتا للتأمين حققت أرباحاً بلغت 313.35 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 195.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.