الإثنين 24 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في افصاح للبورصة.. الدلتا للتأمين تعلن نهاية حق وموعد توزيع الأسهم المجانية

البورصة
البورصة

قالت شركة الدلتا للتأمين، إن نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة باغلاق جلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس المقبل.

وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أنه سيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.142857 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس المقبل.

وكانت الجمعية العامة غير العادية قررت زيادة رأسمال الدلتا للتأمين المصدر والمدفوع من 350 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022.

والزيادة موزعة على 12.5 مليون سهم مجاني وبقيمة اسمية 4 جنيه للسهم الواحد توزع على مساهمي الشركة.

يشار إلى أن الدلتا للتأمين حققت أرباحاً بلغت 313.35 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 195.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

الجمعية العامة الاستثمارات الاستثمارا الاستثمار التقديرية الجمعية

الأكثر قراءة

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس الحكومية والجامعات

"كان بيعاشرنى بدون إذنى".. اعترافات المتهمة بقطع العضو الذكرى لزوجها

أول رد من اتحاد الكرة على رحيل فيتوريا لتدريب أهلى جدة

بـ16 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة حاسمة لمتجري المواد المخدرة بالإسكندرية

الفيومى: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصرى إيجابية رغم التحديات

إحالة دعوى إلغاء حفل ترافيس سكوت إلى هيئة مفوضى الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

محمد العسيري

التجار واللعب فى مزاج المصريين

ماجد حبته

مصالح الـ20 أم الكوكب؟!

جمعة قابيل

عندما ينصفك الرئيس

القس. رفعت فكرى

حرية الاعتقاد

صور

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب