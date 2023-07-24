الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بيت الزكاة يصرف إعانة شهرية عاجلة لـ"سيدة مريضة" بقنا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة شهرية عاجلة لـ «ف. م. ع» التي تبلغ من العمر 57 عامًا، مطلقة وتعاني من ضعف الحركة بالأطراف الأربعة وخلل بوظائف الحبل الشوكي، والتي نشرت استغاثتها على الصفحة الرسمية لـ«بيت الزكاة والصدقات المصري» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت «ف. م. ع» المقيمة بمحافظة قنا فى استغاثتها، إنها مريضة ولا تستطيع تدبير نفقات العلاج ولا تتقاضى أي مساعدة أو دعم أو معاش من الشئون الاجتماعية ولا تملك حيازة زراعية.

وفور نشر الاستغاثة تم توجيه أحد الباحثين إلى منزل الحالة واستلام الأوراق الخاصة بها، وبعد فحص الأوراق والتأكد من استحقاقها، تقرر صرف إعانة شهرية عاجلة ومستدامة.

وإلى نص الاستغاثة:
«السيد معالي الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، تحية طيبة وبعد..
الرجاء صرف إعانة شهرية من طرف سيادتكم، حيث إنني مطلقة ولا أتقاضى من الشئون الاجتماعية ولا أملك حيازة زراعية».

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الحبل الشوكي

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