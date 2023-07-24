الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديسة أوفيمية

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية بذكرى استشهاد القديسة أوفيمية، وبهذه المناسبة قال كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم السنكسار إن في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة أوفيمية . وذلك أنه لما عبر بريسقوس أحد نواب دقلديانوس ببعض القديسين وكانوا مربوطين بسلاسل في رقابهم كالكلاب ورأتهم هذه القديسة التهبت جوارحها بالغيرة وتأثر قلبها فبكت ثم لعنت الملك وأوثانه ووبخت الوالي قائلة: "يا قاسي القلب أما تشفق علي هؤلاء القوم القديسين : أو لا تخشى أن يهلكك ألههم " فغضب الوالي وأبلغ أمرها إلى دقلديانوس، فاستحضرها وسألها عن معتقدها فاعترف أنها مسيحية فعذبها بالضرب والحرق حتى أسلمت روحها الطاهرة بيد الرب.

فعاليات أخرى شهدتها الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم، فقد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، واستقبل أيضًا نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

كما نظمت خدمة "المريمات" للمرحلة الثانوية بإيبارشية دير مواس ودلجا، لقاءًا بعنوان "ساعة بساعة" لطالبات ثانوي، في الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري في دير السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بقرية دلجا. 

تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي محاضرات دراسية وورش عمل عن موضوع "أسبوع الآلام"، وشارك في اللقاء ٦٠ طالبة من بنات الإيبارشية و20 خادمة.

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