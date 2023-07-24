الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"هندسة طنطا" تحصد المركز الأول فى أبحاث الهندسة الميكانيكية

الطلاب الفائزين أثناء
الطلاب الفائزين أثناء تكريمهم

حصد فريق من طلبة قسم هندسة الميكاترونيات بهندسة جامعة طنطا المركز الأول كأفضل بحث في مجال الهندسة الميكانيكية، بعنوان: تصنيع روبوت لسحب عينات الدم "أوتوماتيكيًا" بواسطة الكاميرات ومعالجة الصور، وذلك خلال المؤتمر الدولي السابع للبحث العلمي "مرحلة التعليم الجامعي (IUGRC-7)" الذى نظمته الكلية الفنية العسكرية.

وهنّأ د.محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، الفريق الطلابي الفائز بالمركز الأول، مؤكدًا حرص الجامعة الدائم على تشجيع طلابها ودعم مشاركتهم في المؤتمرات العلمية لتحقيق مراكز متقدمة، وتشجيع الابتكار والتطوير تماشياً مع خطة الدولة ودعماً لرؤية مصر 2030.

وأوضح د.أحمد نصر، عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، أن فريق الطلاب الفائز يضم أحمد مصلحى، وأيمن الفقى، وإسراء نجم، وباسنت أبوالخير، وجلال العباسى، وحبيبة شتا، وعبدالله راجح، ومارينا رزق، ومحمد الشباسى، ومصطفى الديب، وهند هلا، وتحت إشراف الدكتور على ممدوح محمد سعد، موضحًا أن الكلية شاركت ببحثين.

وجاءت فكرة المشروع الأول تصنيع روبوت قادر على سحب عينات الدم من المريض "أوتوماتيكيًا" اعتمادًا على الكاميرات ومعالجة الصور، وذلك في حالات الإصابة ببعض الأمراض مثل كورونا، أما المشروع الثاني فكانت فكرته "تصنيع روبوت يستخدم في اللحام تحت الماء".

فريق طلاب هندسة طنطا يحصد المركز الاول كأفضل بحث مجال الهندسة

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