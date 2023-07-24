ليكيب: برشلونة ينضم إلى سباق التعاقد مع كيليان مبابي

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته منذ صيف 2022 الماضي، بالإضافة إلى رغبة نادي الهلال السعودي وناديي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين في ضم اللاعب.

وكان فريق الهلال السعودي قد قدّم عرضًا خرافيًا قد يصل قيمته إلى مليار يورو، للظفر بخدمات مبابي في الصيف الحالي.

برشلونة ينضم إلى سباق التعاقد مع كيليان مبابي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نادي برشلونة الإسباني أبدى رغبته في التعاقد مع كيليان مبابي في صيف 2023 الحالي.

وأفادت الصحيفة الفرنسية، أنه سيتم عقد اجتماع هام، اليوم الاثنين، بين مسؤولي برشلونة ونظرائهم في باريس سان جيرمان، لمناقشة إمكانية انضمام مبابي إلى قلعة "كامب نو" في الصيف الحالي.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة برشلونة أبدت استعدادها لعرض خدمات عدد من اللاعبين، مقابل الحصول على خدمات مبابي في صفقة تبادلية بين الناديين، وهو الأمر الذي دفع باريس سان جيرمان لخوض هذا الاجتماع للتفاوض.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى الأزمات المادية التي يعاني منها نادي برشلونة في الوقت الحالي، بجانب أزمة تسجيل اللاعبين في رابطة الدوري الإسباني؛ بسبب القوانين التي تخص قواعد اللعب المالي النظيف.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024 المقبل.

ويحاول نادي باريس سان جيرمان إقناع مبابي بتجديد عقده، أو تهديده بالبقاء أسيرًا على مقاعد البدلاء، ولكن موقف اللاعب كان واضحًا برفضه التمديد؛ نظرًا لرغبته في الرحيل وخوض تحدٍ جديد مع نادٍ آخر، وتحديدًا تحقيق حلمه بارتداء قميص ريال مدريد.

وبعد رفض مبابي لتجديد عقده، بدأت الحرب بين الطرفين، ليُقرر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، من قائمة الفريق التي ستسافر إلى اليابان، لخوض بعض المباريات الودية استعدادًا للموسم المقبل 2023/ 2024.