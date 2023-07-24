ضبط 1000 علبة سجائر مهربة ودقيق مدعم بالإسماعيلية

نفّذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عدة حملات مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق والرقابة على الأسعار والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري في الاسواق.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط كمية تقدر بـ١٠٠٠ علبة سجائر مهربة بدون فواتير، كما تم ضبط أحد المخابز السياحية وبه كمية تقدر بـ ١٠٠ كيلو دقيق بلدي مدعم ، بجانب ضبط ثلاثة مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ4 أطنان دقيق بلدي، إضافة لتحرير 82 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية.

فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ٢٤ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار المعلن عنها ، و٤ محاضر للبيع بأزيد من السعر، و٢٠ محضرًَا، لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، ومحضر إدارة بدون ترخيص.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير محضرين إنتاج خبر ناقص الوزن، و٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٩ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و٨ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر توقف عن الإنتاج، و٣ محاضر تصرف في الدقيق ومحضر تجمع الدقيق.

كما أعلنت مديرية التكوين عن وجود أرقام للشكاوى التموينية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.