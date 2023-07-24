الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولات هجوم أوكرانيا المضاد على جميع المحاور

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، عن إحباط جميع محاولات هجوم قوات كييف المضاد على مختلف المحاور اليوم، والقضاء على أكثر من 600 عسكري أوكراني وإسقاط 35 مسيرة وتدمير العشرات من نقاط القيادة ومخازن الأسلحة.

وذكرت الدفاع الروسية في بيانها اليومي بشأن الحرب مع أوكرانيا، أن القوات الروسية صدت جميع المحاولات الهجومية في محوري دونيتسك وكراسني ليمانسك ولوغانسك ودونيتسك، وقضت على أكثر من 160 جنديًا أوكرانيًا ودمرت العديد من الأسلحة بجانب مستودع ذخيرة للواء 110 الأوكراني بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، إسقاط طائرتين أوكرانيتين مسيرتين في موسكو خلال الليل، ووصفت الهجوم بأنه "عمل إرهابي" من جانب كييف. 

الرد على استهداف أوديسا

 في المقابل، أعلنت كييف عن هجوم روسي على منشأة تابعة لمرفأ قرب أوديسا أدى إلى تدمير مخزن حبوب.

وقع الهجوم على موسكو بعدما توعدت كييف بـ"الرد" على ضربات روسية على أوديسا في جنوب أوكرانيا ليل السبت الأحد.

وتعرضت موسكو ومنطقتها لعدة هجمات بطائرات مسيرة هذه السنة، استهدفت إحداها الكرملين في مايو.

وهددت أوكرانيا الأحد بـ"الرد" على هجوم ليلي عنيف بـ"19 صاروخًا" على مدينة أوديسا الساحلية التي أدرج وسطها التاريخي في مطلع العام على قائمة اليونسكو للتراث العالمي للبشرية.

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