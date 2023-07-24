الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: الدعم الغربي وراء الحماقات الأوكرانية ونحتفظ بحق الرد

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، منذ قليل، أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قاسية ردا على الهجمات بالطائرات المسيرة التي نفذتها أوكرانيا.

وأضافت في بيان لها، أن سعي الغرب وتركيزه على تفاقم الوضع هو الدافع وراء الحماقات الأوكرانيا، علي حد تعبيره.

جاءت تصريحات الخارجية الروسية تعليقا على هجمات الطائرات بدون طيار التي تستهدف منشآت في موسكو والقرم وذلك وفق قناة “روسيا اليوم”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى احتفاظ موسكو بالحق في اتخاذ الإجراءات الصارمة ردا على الهجمات الأوكرانية.

الدفاع الروسية تعلن صد هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صد هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية على أهداف في شبه جزيرة القرم.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها، إنه تم تحييد 14 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الحرب الإلكترونية، منها 11 طائرة مسيرة سقطت في البحر الأسود وثلاث طائرات أخرى في شبه الجزيرة.

وأشارت الدفاع الروسية إلي أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت ثلاث طائرات مسيرة، واصفة الهجوم بأنه هجوم إرهابي فاشل.

الخارجية الروسية موسكو الطائرات المسيرة نظام كييف أوكرانيا الغرب

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