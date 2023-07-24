الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الإسكندرية الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن إطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الجمعة المقبلة 28 يوليو.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم الإثنين، إن انطلاق القافلة الدعوية المشتركة يأتي في إطار التعاون المشترك بين الأزهر والأوقاف، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. 

وتضم 10 علماء خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:  “ القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين". 

 

 

 

 

 

 

وزار الأوقاف الأزهر الشريف قافلة دعوية مشتركة الإسكندرية

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