الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تنعى والد الإعلامى محمد الباز

والد الدكتور محمد
والد الدكتور محمد الباز

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور.

وقالت، في بيان لها اليوم الإثنين: "تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله والد الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور".

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ويتلقى الإعلامي الدكتور محمد الباز العزاء في وفاة والده الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض، يوم الخميس المقبل، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وشيّع أهالي قرية الزعاترة بمركز الزرقا بمحافظة دمياط جثمان الحاج عبدالحفيظ النادي الباز، والد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي التحرير والإدارة بجريدة الدستور، من مسجد الجمعية الشرعية في الزعاترة، بحضور عدد من الشخصيات العامة وقيادات محافظة دمياط.

وكتب الدكتور محمد الباز نعيًا مؤثّرًا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: "كنت أرى وجهه كلما نظرت في مرآتي، اليوم انكسرت مرآتي، اليوم مات أبي".

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