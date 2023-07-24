سفيرة البحرين بالقاهرة: ثورة 23 يوليو محطة مضيئة في تاريخ مصر والعالم العربي

هنَّأت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، مصر وشعبها، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكدت السفيرة، أن ثورة 23 يوليو شكَّلت محطة مضيئة في تاريخ مصر والعالم العربي، مشيرة إلى أن مملكة البحرين تجدد اعتزازها بعمق العلاقات وتقدير المواقف المصرية الثابتة في سبيل رفعة الأمة العربية، وتؤكد حرص بلادها الدائم على توطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية مع مصر وتنميتها في جميع المجالات.

وقالت في مداخلة هاتفية لتلفزيون البحرين اليوم الإثنين: «نعتز بمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا مشاركة مصر احتفالاتها بعيدها الوطني والذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة التي شكَّلت محطة مضيئة في تاريخ مصر والعالم العربي، انطلاقًا من الروابط التاريخية الوثيقة، وتأكيدًا على عمق أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية الشاملة والمتميزة في ظل القيادة الحكيمة لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضافت السفيرة فوزية زينل، خلال المداخلة: «مملكة البحرين تُقدِّر عاليًا المواقف المشرفة لمصر العروبة في الحفاظ على الأمن القومي العربي، ونُصرة قضايا أمتها العربية والإسلامية، وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومواصلة مسيرتها التنموية، ودعم حقوقها التاريخية».

وتابعت: «كما أن مملكة البحرين تجدد تهانيها إلى مصر بهذه المناسبة القومية العزيزة، وتجدد اعتزازها بعمق العلاقات وتقدير المواقف المصرية الثابتة في سبيل رفعة الأمة العربية، وتؤكد حرصها الدائم على توطيد أواطر الشراكة الاستراتيجية وتنميتها في جميع المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين، ويلبّي تطلعاتهما نحو منطقة مستقرة ومزدهرة وعالم ينعم بالأمن والسلام».

واختتمت: «كل عام ومصر العروبة بخير، ومزيد من التقدم والازدهار».

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