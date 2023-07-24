الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 15 وإصابة 26 آخرين إثر حرائق في عدد من الولايات الجزائرية

حرائق الجزائر
حرائق الجزائر

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الاثنين، مقتل 15 شخصا وإصابة 26 آخرين إثر الحرائق التي طالت العديد من الولايات.

وعمدت الجمعيات والمنظمات المدنية الجزائرية، اليوم، إلى إطلاق حملات توعية واسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الحرائق ودفعهم إلى العمل الميداني من خلال عمليات التبليغ والمساهمة في حملات التنظيف والتشجير، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لتلامس مستويات قياسية على مستوى مختلف ولايات الجزائر.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية،  اليوم، عن إجلاء حوالي 1400 شخص في البويرة، وحوالي 100 شخص في بجاية كإجراء وقائي بسبب الحرائق المندلعة بعدة قرى في الولايتين.

وما زالت الجهود متواصلة لإخماد الحرائق على مستوى عدة قرى بولاية البويرة.

 طائرة ومروحيات لإخماد الحرائق المندلعة

كما تتواصل جهود الدفاع المدني في ولاية جاية، لإخماد الحرائق ببوربعطاش بالقصر، حيث تم إجلاء حوالي 100 شخص إلى القرى المجاورة.

وأفادت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم، أنه تم تخصيص 7500 فرد و 350 شاحنة  فضلا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق.

فيما تتواصل عمليات إخماد الحرائق حاليا بستة 6 ولايات بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة.

كما دعت الداخلية الجزائرية إلى التحلي بالحيطة واتباع إرشادات السلامة وتجنب الاقتراب من المناطق التي تشهد الحرائق.

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