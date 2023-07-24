الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حال التوصل لتسوية مع المعارضة.. وزيران إسرائيليان يهددان بإسقاط حكومة "نتنياهو"

نتنياهو
نتنياهو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الائتلاف الحكومي، إن وزيري الأمن والعدل الإسرائيلي يهددان بإسقاط الحكومة حال التوصل إلى تسوية بشأن أزمة التعديلات القضائية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وكان يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قد أعلن فشل محاولات التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن التعزيزات الأمنية الإسرائيلية بالقرب من الكنيست الإسرائيلي أكثر وضوحًا وتواجدًا وانتشارًا مقارنة بالأمس، بالرغم من أن حجم التظاهرات التي انطلقت لرفض قرار منح الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على مشروع  قانون تعديل النظام القضائي المثير للجدل، كانت كبيرة.

وأكدت "أبوشمسية" أن محاور الطرق مغلقة تماما وحتى الطرق البعيدة نسبيا عن مقر الكنيست الإسرائيلي لتأمين مرور وصول موكب بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، وكذلك وصول أعضاء من الائتلاف الحكومي، بالإضافة لاستخدام فرق الخيالة التي تتجول في شوارع بالقرب من الكنيست، وهذا يدل على تطور الأحداث التي تشير إلى صدام أكبر وأعنف بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية.

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